В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет

Член ОП Машаров предложил ограничить доступ к соцсетям для детей младше 16 лет
E_Katsiaryna/Shutterstock/FOTODOM

Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров выступил с инициативой ограничить доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

В разговоре с агентством Машаров заявил, что ранее предлагал предоставлять доступ к чувствительной информации в интернете только по паспорту, и отметил, что считает необходимым продолжать вводить ограничения, в том числе разрешить доступ к социальным сетям лишь с 16 лет. По его словам, такие меры следует реализовывать комплексно, помогая органам власти выстраивать систему допуска к контенту, чтобы родители не опасались за безопасность своих детей.

Машаров также выступил за блокировку онлайн-игр в случае отказа компаний-разработчиков регистрироваться в России. В числе возможных мер он назвал окончательную блокировку WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а также введение рамочного регулирования технологий искусственного интеллекта.

До этого психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Вероника Ахметова в беседе с РИАМО прокомментировала предложение депутата Государственной думы РФ Бийсултана Хамзаева ввести запрет на создание аккаунтов в социальных сетях для лиц младше 16 лет. По мнению эксперта, такая мера не спасет детей от деструктивного контента, в том числе сгенерированного искусственным интеллектом.

Она призвала обсуждать с ребенком возможные риски и использовать функции родительского контроля.

Ранее в России раскритиковали запрет соцсетей для детей в Дании и Австралии.

