HR-эксперт рассказал, люди каких профессий становятся курьерами

HR-эксперт Мурадян: курьерами начинают работать инженеры и учителя
santypan/Shutterstock/FOTODOM

Учителя, водители и люди ряда других профессий чаще остальных устраиваются работать курьерами. Об этом aif.ru рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

По словам специалиста, особенно часто курьерами становятся продавцы, офисные сотрудники начального уровня, водители, а также часть инженеров и учителей из регионов. Причиной такого решения становится то, что оклады сотрудников доставки выше, чем у представителей этих профессий.

Однако эксперт отметил, что для многих из них такая работа является временным «финансовым лифтом».

«Люди прямо говорят, что курьерами можно заработать быстрее и больше, чем в их «статусной», но низкооплачиваемой работе», — объяснил специалист.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр до этого говорил, что в России необходимо пересмотреть подход к курьерской работе, которая изначально выступала в качестве временной подработки, а не высокооплачиваемой профессии. По его словам, важно выстроить градацию, где труд высококвалифицированных специалистов будет цениться выше.

Ранее россиянам объяснили, почему зарплаты у курьеров резко выросли.

