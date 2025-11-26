В России призвали пересмотреть подход к курьерской работе

В России нужно пересмотреть подход к курьерской работе, которая изначально выступала в роли временной подработки, а не высокооплачиваемой профессии. Об этом «Москве 24» заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Важно выстроить градацию, где труд высококвалифицированных специалистов будет справедливо цениться выше. И нам, как потребителям, также стоит пересмотреть привычки. Нужно ослабить требования к скорости доставки, понимая, что безопасность всех участников движения важнее сиюминутного получения заказа», — сказал эксперт.

Он предложил встроить работу курьерских служб в городскую среду и запретить их транспорту передвигаться по узким тротуарам, а также в исторических центрах городов. Для этого, по его словам, нужно ввести классификацию средств индивидуальной мобильности (СИМ) по мощности, сертифицировать их и оснастить госномерами. Кроме того, для управления ими важно ввести наличие водительских прав соответствующей категории, добавил автоэксперт.

13 ноября депутаты «Новых людей» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили запретить курьерам на электросамокатах и электровелосипедах передвигаться по тротуарам, так как это опасно для пешеходов. Депутаты подчеркнули, что в России наблюдается тревожный рост числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Так, за прошлый год их количество увеличилось на 42,8%, до 4426 аварий, жертвами которых стали 54 человека и еще 4591 получил ранения.

