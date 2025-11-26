На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России призвали пересмотреть подход к курьерской работе

Автоэксперт Хайцеэр призвал пересмотреть подход к курьерской работе
true
true
true
close
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В России нужно пересмотреть подход к курьерской работе, которая изначально выступала в роли временной подработки, а не высокооплачиваемой профессии. Об этом «Москве 24» заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Важно выстроить градацию, где труд высококвалифицированных специалистов будет справедливо цениться выше. И нам, как потребителям, также стоит пересмотреть привычки. Нужно ослабить требования к скорости доставки, понимая, что безопасность всех участников движения важнее сиюминутного получения заказа», — сказал эксперт.

Он предложил встроить работу курьерских служб в городскую среду и запретить их транспорту передвигаться по узким тротуарам, а также в исторических центрах городов. Для этого, по его словам, нужно ввести классификацию средств индивидуальной мобильности (СИМ) по мощности, сертифицировать их и оснастить госномерами. Кроме того, для управления ими важно ввести наличие водительских прав соответствующей категории, добавил автоэксперт.

13 ноября депутаты «Новых людей» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили запретить курьерам на электросамокатах и электровелосипедах передвигаться по тротуарам, так как это опасно для пешеходов. Депутаты подчеркнули, что в России наблюдается тревожный рост числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Так, за прошлый год их количество увеличилось на 42,8%, до 4426 аварий, жертвами которых стали 54 человека и еще 4591 получил ранения.

Ранее были названы новые схемы обмана покупателей в сезон распродаж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами