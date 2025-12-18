Более 50% украинцев готовы признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня. Об этом заявили в Службе внешней разведки.

«В этой ситуации признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже свыше половины украинцев, и их число постоянно растет», — написано на сайте СВР.

Как отмечается в сообщении, украинцы начинают понимать, что для представителей режима в Киеве война стала инструментом безудержного воровства финансовой помощи Запада.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» украинского лидера. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

