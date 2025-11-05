Блогера Камнева оставили под арестом по делу о хищении денег петербургского ТВ

Мосгорсуд оставил блогера Камнева в СИЗО по делу о хищении 37 млн рублей

Московский городской суд признал законным арест блогера Николая Камнева, обвиняемого в хищении более 37 млн рублей у Агентства по телевидению и радиовещанию Петербурга, апелляционную жалобу защиты оставили без удовлетворения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Адвокаты Камнева настаивали на смягчении меры пресечения, предлагая перевести его под домашний арест. Защита утверждала, что дело должно рассматриваться в Санкт-Петербурге, где проживают все фигуранты и проходили следственные действия. Кроме того, по словам адвоката, обвиняемый активно сотрудничал со следствием и на протяжении полутора лет давал подробные показания, помогая раскрыть преступление.

Камнев выразил недоумение, что оказался в СИЗО, тогда как другие участники дела, в том числе чиновники, получили более мягкие меры пресечения.

Басманный суд арестовал Камнева по обвинению в особо крупной растрате и отмывании денег. Во время заседания блогер сообщил, что работает в отделе по связям с общественностью компании «Газпром — газомоторное топливо».

Другим фигурантам дела избрали различные меры пресечения: депутату заксобрания Санкт-Петербурга Александру Малькевичу и экс-главе телеканала «Санкт-Петербург» Борису Петрову — запрет определенных действий, главе «Фонда культуры, семьи и детства» Сергею Кожокару — домашний арест, руководителю Центра управления регионом Елене Никитиной и заместителю гендиректора телеканала Сергею Сырову — арест.

По данным следствия, в 2020–2021 годах руководство петербургского агентства, финансируемого из бюджета, заключило договор с частным фондом на информационное сопровождение. Работы фактически не выполнялись, однако фонд представил фиктивные документы о выполнении обязательств, а агентство перечислило ему 37,2 млн рублей.

Ранее суд приговорил бывшего директора парка «Патриот» к пяти годам колонии.