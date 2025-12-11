На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснил, почему родителям нужно вступать в конфликты с детьми

Психолог Хорс: ссоры с родителями подготовят ребенка к жизни в обществе
true
true
true
close
Shutterstock

Конфликты с родителями помогут подготовить ребенка к реальной жизни в обществе. Это в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил кандидат психологических наук Михаил Хорс.

По словам специалиста, существует мнение, что с детьми можно прожить без ссор. Некоторые родители боятся травмировать своего ребенка, поэтому стараются избегать любых конфликтов. Однако на самом деле исключить из жизни ссоры, которые являются нормой, не получится.

«Если вы не научите их конфликтам, что общество может с ними конфликтовать, быть агрессивным с ними, быть в конкуренции с ними, нарушать их пресловутые границы, то к 20-25 годам они начнут от этого общества убегать», — объяснил психолог.

Он отметил, что подросшие дети, которых родители старались оградить от конфликтных ситуаций, могут не захотеть вести социальную жизнь, поскольку там иногда возникают ссоры с окружающими.

До этого эксперты объяснили, что важно не путать СДВГ у ребенка с невоспитанностью. По их словам, если ребенок хамит окружающим, оскорбляет учителей и сверстников, а также дерется и ждет, что к нему будет приковано внимание всех взрослых, это может быть не СДВГ, а избалованность.

Ранее психолог рассказала, как защитить детей от травли в интернете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами