Психолог объяснил, почему родителям нужно вступать в конфликты с детьми

Конфликты с родителями помогут подготовить ребенка к реальной жизни в обществе. Это в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил кандидат психологических наук Михаил Хорс.

По словам специалиста, существует мнение, что с детьми можно прожить без ссор. Некоторые родители боятся травмировать своего ребенка, поэтому стараются избегать любых конфликтов. Однако на самом деле исключить из жизни ссоры, которые являются нормой, не получится.

«Если вы не научите их конфликтам, что общество может с ними конфликтовать, быть агрессивным с ними, быть в конкуренции с ними, нарушать их пресловутые границы, то к 20-25 годам они начнут от этого общества убегать», — объяснил психолог.

Он отметил, что подросшие дети, которых родители старались оградить от конфликтных ситуаций, могут не захотеть вести социальную жизнь, поскольку там иногда возникают ссоры с окружающими.

