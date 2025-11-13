На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Магаданец пойдет под суд за призывы к экстремизму

До пяти лет тюрьмы грозит магаданцу за публичные призывы к экстремизму
true
true
true
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Управление ФСБ России по Магаданской области ведет расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя региона по статье 280, часть 2, УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Об этом сообщает MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, подозреваемый распространял в интернете материалы, содержащие признаки экстремизма.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что гражданин РФ 1967 года рождения разместил в комментариях к новостной публикации в популярной социальной сети сообщения, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении определенной группы лиц, выделенной по национальному признаку.

Подчеркивается, что задержанный полностью признал свою вину и оказывает содействие следствию.

В соответствии с законодательством, совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, может повлечь за собой лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Госдуме заявили, что россиян не нужно штрафовать за случайные экстремистские материалы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами