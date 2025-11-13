Магаданец пойдет под суд за призывы к экстремизму

До пяти лет тюрьмы грозит магаданцу за публичные призывы к экстремизму

Управление ФСБ России по Магаданской области ведет расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя региона по статье 280, часть 2, УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Об этом сообщает MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, подозреваемый распространял в интернете материалы, содержащие признаки экстремизма.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что гражданин РФ 1967 года рождения разместил в комментариях к новостной публикации в популярной социальной сети сообщения, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении определенной группы лиц, выделенной по национальному признаку.

Подчеркивается, что задержанный полностью признал свою вину и оказывает содействие следствию.

В соответствии с законодательством, совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, может повлечь за собой лишение свободы на срок до пяти лет.

