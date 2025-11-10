В Волгоградской области завели дело на женщину за экстремизм

В Волгоградской области возбудили уголовное дело против 57-летней местной жительницы, подозреваемой в распространении экстремистских материалов в интернете. Об этом сообщили «Волгограду 24» в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, женщина, поддерживающая идеи леворадикального движения, оставляла в социальной сети «ВКонтакте» комментарии, содержащие призывы к враждебному отношению к представителям власти.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении нее дела по частям 2 статьи 205.2 и 280 Уголовного кодекса России — за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и призывы к экстремизму.

До этого сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД и ФСБ пресекли подготовку к теракту в подмосковных Люберцах. Житель России по собственной инициативе связался с представителем Украины и выразил готовность оказать содействие спецслужбам республики. По указанию куратора молодой человек приехал в гаражный кооператив в городе Люберцы Московской области, где забрал из тайника пакет с бомбой.

Ранее появились кадры предотвращения теракта против военного в Москве.