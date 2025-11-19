В России раскритиковали запрет соцсетей для детей в Дании и Австралии

Подростки нередко воспринимают жесткие запреты как вызов и стремятся подчеркнуть свою самостоятельность. Об этом заявила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

По ее словам меры, подобные тем, что вводят Дания и Австралия, могут оказаться не столь результативными, как ожидается.

Напомним, правительство Дании недавно объявило о запрете доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет. В Австралии с 10 декабря социальные сети, признанные возрастоограниченными, обязаны принимать «разумные меры», чтобы не допускать пользователей младше 16 лет к созданию и ведению аккаунтов.

«Если цель — реальная защита детей в сети, важно либо обеспечивать качественное обучение цифровой грамотности, либо создавать для них комфортную и безопасную онлайн-среду. Россия делает шаги в этом направлении, развивая собственные сервисы и мессенджеры, ориентированные на безопасность и соответствие национальному законодательству. Такой подход выглядит более взвешенным и конструктивным, чем простое ограничение доступа», — сказала Белякова.

Член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк подчеркнул, что любые жесткие барьеры уместны только в экстремальных ситуациях, например, при массовых угрозах безопасности.

«Применять такую политику к повседневной цифровой активности детей – заведомо провальное решение. Подростковый возраст по природе связан с сопротивлением и попытками обойти ограничения, поэтому ужесточение правил почти гарантированно приведет к росту спроса на VPN, анонимайзеры и другие серые схемы», — сказал он.

По его мнению, вместо запретов логичнее развивать собственные экосистемы и социальные платформы, как это делает Россия, и уже в них внедрять модели безопасного и контролируемого контента.

«Именно поэтому в РФ нет полного запрета соцсетей для несовершеннолетних», — подчеркнул Данюк.