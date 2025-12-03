Психолог раскрыла, почему запрет соцсетей не оградит детей от деструктивного контента

Психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Вероника Ахметова в беседе с РИАМО прокомментировала предложение депутата Государственной думы РФ Бийсултана Хамзаева ввести запрет на создание аккаунтов в социальных сетях для лиц младше 16 лет. По мнению эксперта, такая мера не спасет детей от деструктивного контента, в том числе сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ).

Она призвала обсуждать с ребенком возможные риски и использовать функции родительского контроля.

«Запрет регистрации до 16 лет — это очень упрощенное решение сложной проблемы, которое мало к чему хорошему приведет. А что дальше? Что потом? То есть важнее не запрещать, а обучать ребенка пользоваться всем этим грамотно», — сказала Ахметова.

Выступая с данным предложением, Хамзаев отметил, что сейчас подростки без труда получают доступ к любой соцсети, где можно встретить и порнографию, и наркотики, а действующие фильтры не обеспечивают достаточной защиты.

Парламентарий также выразил обеспокоенность тем, что дети не всегда способны отличить реальность от фантазии, особенно в условиях, когда контент все чаще создается искусственным интеллектом.

Ранее россиян призвали подготовиться к скорой блокировке WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).