Ученый рассказал, стоит ли опасаться сильных землетрясений у побережья Крыма

Ученый Вольвач заявил об отсутствии угрозы от землетрясений у побережья Крыма
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясения магнитудой около 4,2, зафиксированные на минувшей неделе у побережья Севастополя, не представляют угрозы для населения. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Крымской астрофизической обсерватории Александр Вольвач.

По словам ученого, землетрясения являются проявлением фоновой сейсмической активности региона. Возможны повторные слабые толчки, но они не будут опасными и не приведут к разрушениям.

«Прошедшие землетрясения не представляют угрозы для жителей Севастополя и крымского побережья. Анализ текущей сейсмической обстановки показывает, что в ближайшее время ожидать сильных землетрясений не приходится», — отметил Вольвач.

14 декабря рядом с Севастополем было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1.

За два дня до этого у берегов Севастополя зафиксировали землетрясение в 4 балла, после него произошло 20 афтершоков за ночь.

Ранее жителей Японии предупредили о возможном цунами.

