В российских аптеках почти не осталось самого популярного аналога «Оземпика»

В российских аптеках возник дефицит препарата «Семавик». Средство является самым популярным аналогом «Оземпика». Об этом пишет РБК со ссылкой на собственное исследование.

В среду, 16 октября, оформить самовывоз «Семавика» в крупнейшей в РФ аптечной сети «Ригла» можно было лишь из трех аптек Москвы и из трех аптек в Краснодаре. В Санкт-Петербурге самовывоз можно было оформить из 68 точек, а вот в Новосибирске препарата вообще не было.

Не оказалось препарата и в «Сбер Еаптеке», причем во всех городах. В компании подтвердили отсутствие лекарства.

По данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», на 15 октября «Семавик» был доступен к заказу лишь в 55 из 2,8 тыс. подключенных к сервису аптек Москвы. В Воронеже препарат можно было купить в 27 из 478 точек, в Нижнем Новгороде — в 26 из 497, в Сочи — ни в одной из 87.

«Семавик», как и «Оземпик», предназначен для применения у взрослых пациентов с сахарным диабетом второго типа. После того, как ряд западных звезд признались, что употребляли «Оземпик» в качестве средства для похудения, вокруг препарата и его аналогов возник ажиотаж.

Ранее сообщалось, что продажи аналогов ушедшего из России «Оземпика» превзошли оригинал.