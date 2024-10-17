Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российских аптеках почти не осталось самого популярного аналога «Оземпика»

РБК: в аптеках возник дефицит самого популярного аналога «Оземпика»

close
Freepik

В российских аптеках возник дефицит препарата «Семавик». Средство является самым популярным аналогом «Оземпика». Об этом пишет РБК со ссылкой на собственное исследование.

В среду, 16 октября, оформить самовывоз «Семавика» в крупнейшей в РФ аптечной сети «Ригла» можно было лишь из трех аптек Москвы и из трех аптек в Краснодаре. В Санкт-Петербурге самовывоз можно было оформить из 68 точек, а вот в Новосибирске препарата вообще не было.

Не оказалось препарата и в «Сбер Еаптеке», причем во всех городах. В компании подтвердили отсутствие лекарства.

По данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», на 15 октября «Семавик» был доступен к заказу лишь в 55 из 2,8 тыс. подключенных к сервису аптек Москвы. В Воронеже препарат можно было купить в 27 из 478 точек, в Нижнем Новгороде — в 26 из 497, в Сочи — ни в одной из 87.

«Семавик», как и «Оземпик», предназначен для применения у взрослых пациентов с сахарным диабетом второго типа. После того, как ряд западных звезд признались, что употребляли «Оземпик» в качестве средства для похудения, вокруг препарата и его аналогов возник ажиотаж.

Ранее сообщалось, что продажи аналогов ушедшего из России «Оземпика» превзошли оригинал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами