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Стало известно, когда в Госдуме рассмотрят законопроект об «аптеках на колесах»

Депутат Леонов: законопроект об аптеках на колесах рассмотрят в 2025 году

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В России в 2025 году могут появиться аптеки на колесах, которые будут каждую неделю приезжать в деревни и села, в которых нет стационарных аптек и ФАПов, и продавать лекарства. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, соответствующий законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в следующем году. Он отметил, что данный документ уже длительное время находится в разработке, при этом в некоторых регионах страны уже запустили пилотные проекты. На основе полученных результатов депутаты планируют доработать документ.

«Сейчас в документе нужно решить вопросы тактического характера: как будет организован температурный режим в этих лавках, какие можно лекарства продавать, какие нельзя. Там есть очень много нюансов, которые требуют уточнения. Все это надо согласовать с Минздравом, Росздравнадзором и аптечными сетями. В следующем году, наверное, будем вносить этот законопроект», — сказал Леонов.

В середине октября сообщалось, что на фоне роста заболеваемости ОРВИ Росздравнадзор порекомендовал аптечным организациям расширить ассортимент антибиотиков и противовирусных лекарств. В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения также напомнили о необходимости соблюдения аптечными организациями правил отпуска препаратов по рецепту.

Ранее стало известно, что в российских аптеках почти не осталось самого популярного аналога «Оземпика».

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