В детском питании известной марки обнаружили превышение содержания свинца

В детском питании марки «Малютка» обнаружили превышение содержания свинца. Об этом пишет Telegram-канал SHOT Проверка.

«Токсичное вещество выявили в детском молочке «Малютка-4» для питания с 18 месяцев. Изготовитель — АО «ДП «Истра-Нутриция». Лабораторные исследования проходили в конце октября в Вологодской области — специалисты отобрали пробы детской продукции для экспертизы в магазине «Лента», — говорится в посте.

Подчеркивается, что избыточное потребление продуктов с тяжелым металлом может привести к отравлению. Накопленный в организме свинец может спровоцировать патологии — дисфункцию почек, проблемы с сердцем и сосудами, а также другие заболевания.

По данным канала, в отношении производителя «Малютки» проводится дополнительная проверка.

Летом этого года сообщалось, что в России разработают новые ГОСТы на детское питание. Ориентироваться при этом специалисты будут на ингредиенты и компоненты, которые применяются для производства продуктов с заменителями грудного молока

