Россиян предупредили об опасных способах лечения мозолей

Мозоли — это измененные участки кожи, которые подверглись трению или давлению. Кожа защищает организм от повреждений и бактерий. При чрезмерной нагрузке клетки эпидермиса погибают, поверхностный слой кожи отслаивается, и образуется полость, которая заполняется межклеточной жидкостью, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, терапевт Юлия Якиманская.

Возникновению мозолей могут способствовать такие заболевания, как артрозы, артриты, плоскостопие, молоткообразные пальцы стоп, повышенный вес, гиповитаминоз, сахарный диабет, варикоз, псориаз, недостаточная гигиена ног и заболевания с нарушением кровообращения (облитерирующий атеросклероз, эндартериит, болезнь Рейно).

«Мягкая мозоль выглядит как пузырь, заполненный прозрачной жидкостью. Если зона повреждения расположена рядом с сосудами, внутри может быть кровь. Сопровождается мозоль болью и ощущением жжения. При травмировании пузыря мозоль прорывается и обнажается рана, что может привести к попаданию инфекции», — предупредил врач.

Признаками осложнения являются покраснение кожи, отек и боль в области мозоли.

«При наличии пузыря лучше его обработать антисептиком, после чего выпустить прозрачное содержимое через небольшой надрез у основания мозоли. Далее необходимо повторно обработать место мозоли антисептиком и наложить стерильную повязку из марлевой салфетки. Прокалывать маленький мозольный пузырь не нужно — если трение прекращено, то он сам высохнет и отпадет по мере заживления кожи под ним», — добавила эксперт.

Не стоит обрабатывать мозоль зеленкой или йодом — это добавит дополнительный локальный ожог травмированных тканей и замедлит процесс заживления. Лучше использовать щадящие антисептики. Обычно ранка от мозоли заживает в течение пяти-семи дней.

«При присоединении вторичной инфекции появляется риск воспаления и нагноения, т. е. развития мозольных абсцессов, осложненных флегмонами (глубокие воспаления). При подозрении на инфицирование мозоли, а именно в случае усиления болей, появления отека, покраснения или мутного отделяемого, необходимо обратиться к хирургу. Врач обработает рану и назначит противовоспалительную или антибактериальную терапию. Прогноз в основном благоприятный. При своевременно принятых мерах, например, устранении источника трения или давления, мозоль проходит сама по себе и не причиняет неудобств», — резюмировала врач.

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