На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали главные ошибки новогоднего застолья, которые вредят фигуре

Врач Лебедев: позднее переедание в Новый год становится стрессом для пищеварения
true
true
true
close
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Ошибки, совершенные во время новогоднего застолья, могут стать испытанием для фигуры и привести к появлению лишнего веса. Для того чтобы этого избежать, важно не пропускать прием пищи до полуночи и следовать ряду других рекомендаций. Об этом kp.ru рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Михаил Лебедев.

Перед новогодним застольем специалист посоветовал оценить возможности своих гостей и собственного желудка.

«В магазинах дефицита продуктов нет. Поэтому всегда можно купить свежее и приготовить, если захочется. Заканчивайте новогоднее застолье максимум к ужину первого января», — напомнил он.

По словам эксперта, одной из наиболее распространенных ошибок является пропуск приема пищи до праздничной ночи. Позднее переедание становится стрессом для пищеварения. Помимо этого, не стоит употреблять горячие блюда в полночь, поскольку в это время обмен веществ замедляется, а тяжелая еда перегружает организм.

Лебедев отметил, что отказ от воды и фруктов повышает риск переедание и замедляет сжигание жиров. Частые перекусы от скуки в сочетании с алкоголем становятся источником лишних калорий. Кроме того, чрезмерное употребление десертов провоцирует резкие скачки сахара в крови и лишь усиливает аппетит.

Старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог Наталья Денисова до этого рассказала «Газете.Ru», что в новогоднюю ночь следует ограничиться 100-150 граммами селедки под шубой и таким же количеством салата оливье. Помимо этого, по ее словам, безопасная доза шампанского составляет 200 миллилитров для женщин и 300 — для мужчин.

Ранее диетолог назвала альтернативы тяжелым блюдам на Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами