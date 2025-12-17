Россиянам назвали главные ошибки новогоднего застолья, которые вредят фигуре

Ошибки, совершенные во время новогоднего застолья, могут стать испытанием для фигуры и привести к появлению лишнего веса. Для того чтобы этого избежать, важно не пропускать прием пищи до полуночи и следовать ряду других рекомендаций. Об этом kp.ru рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Михаил Лебедев.

Перед новогодним застольем специалист посоветовал оценить возможности своих гостей и собственного желудка.

«В магазинах дефицита продуктов нет. Поэтому всегда можно купить свежее и приготовить, если захочется. Заканчивайте новогоднее застолье максимум к ужину первого января», — напомнил он.

По словам эксперта, одной из наиболее распространенных ошибок является пропуск приема пищи до праздничной ночи. Позднее переедание становится стрессом для пищеварения. Помимо этого, не стоит употреблять горячие блюда в полночь, поскольку в это время обмен веществ замедляется, а тяжелая еда перегружает организм.

Лебедев отметил, что отказ от воды и фруктов повышает риск переедание и замедляет сжигание жиров. Частые перекусы от скуки в сочетании с алкоголем становятся источником лишних калорий. Кроме того, чрезмерное употребление десертов провоцирует резкие скачки сахара в крови и лишь усиливает аппетит.

Старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог Наталья Денисова до этого рассказала «Газете.Ru», что в новогоднюю ночь следует ограничиться 100-150 граммами селедки под шубой и таким же количеством салата оливье. Помимо этого, по ее словам, безопасная доза шампанского составляет 200 миллилитров для женщин и 300 — для мужчин.

