HR-эксперт ответила, могут ли работодатели штрафовать сотрудников

Работодатель не имеет права штрафовать сотрудника даже за дисциплинарный проступок, поскольку мера является незаконной. Об этом «Москве 24» заявила HR-эксперт Александра Королева.

При этом она отметила, что некоторые из них пытаются ввести штрафные санкции через локальные нормативные акты. По ее словам, так руководство подвергает себя риску, потому что такие положения можно оспорить.

Эксперт отметила, что чаще всего штрафы вводятся за опоздания, нарушение корпоративной этики или невыполнение ключевых показателей эффективности (KPI).

«При этом размеры взысканий существенно различаются. Например, за опоздания в локальных актах некоторых организаций предусмотрены фиксированные суммы, такие как 5 тыс. рублей, а также прогрессивная шкала, где сумма за три опоздания в месяц может достигать, например, и 60 тыс. рублей», – отметила Королева.

Работники могут защитить свои интересы при получении информации о штрафе через обращение в трудовую инспекцию или суд, заключила специалист.

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов до этого говорил, что сотрудника могут уволить за пранк или шутку, если это нарушит локальные акты компании, однако Трудовой кодекс РФ напрямую это не предусматривает.

