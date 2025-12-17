На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

HR-эксперт ответила, могут ли работодатели штрафовать сотрудников

HR-эксперт Королева: работодатели не имеют права штрафовать сотрудников
true
true
true
close
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Работодатель не имеет права штрафовать сотрудника даже за дисциплинарный проступок, поскольку мера является незаконной. Об этом «Москве 24» заявила HR-эксперт Александра Королева.

При этом она отметила, что некоторые из них пытаются ввести штрафные санкции через локальные нормативные акты. По ее словам, так руководство подвергает себя риску, потому что такие положения можно оспорить.

Эксперт отметила, что чаще всего штрафы вводятся за опоздания, нарушение корпоративной этики или невыполнение ключевых показателей эффективности (KPI).

«При этом размеры взысканий существенно различаются. Например, за опоздания в локальных актах некоторых организаций предусмотрены фиксированные суммы, такие как 5 тыс. рублей, а также прогрессивная шкала, где сумма за три опоздания в месяц может достигать, например, и 60 тыс. рублей», – отметила Королева.

Работники могут защитить свои интересы при получении информации о штрафе через обращение в трудовую инспекцию или суд, заключила специалист.

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов до этого говорил, что сотрудника могут уволить за пранк или шутку, если это нарушит локальные акты компании, однако Трудовой кодекс РФ напрямую это не предусматривает.

Ранее в ОП рассказали, чем грозит работодателю необоснованное увольнение предпенсионера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами