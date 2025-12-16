У берегов Крита потерпело крушение судно с мигрантами

Четырнадцать граждан Египта не удалось спасти после крушения судна с мигрантами у побережья греческого острова Крит. Об этом сообщает министерство иностранных дел Египта.

«Министерство иностранных дел отслеживает инцидент с затоплением судна с нелегальными мигрантами, направлявшегося 7 декабря 2025 года из одного из соседних государств в Грецию. На борту находились 34 нелегальных мигранта из разных стран, в том числе 14 египтян, которые не выжили», — говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

До этого 32-летний житель Египта и 30 его сообщников из нескольких регионов африканской страны оформили фиктивные приглашения на въезд сограждан в Россию. В итоге большая часть из приехавших в РФ нелегальных мигрантов были депортированы. Участники организованной преступной группировки (ОПГ) пойдут под суд по статье об организации незаконной миграции, когда сотрудники правоохранительных органов завершат действия по их поимке. Как отмечается, им грозит до семи лет колонии.

