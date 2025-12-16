На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителя Красноярска заподозрили в стрельбе по окнам квартир

СК в Красноярске возбудил уголовное дело после стрельбы по жилому дому
true
true
true

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении мужчины после стрельбы по жилому дому. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, вечером 15 декабря 2025 года в правоохранительные органы поступила информация о выстрелах в Центральном районе города. Следственный отдел по Центральному району Красноярска возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на жизнь двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений.

Следствие считает, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 34-летней супругой в частном доме на улице Любы Шевцовой. После конфликта женщина вышла во двор, а подозреваемый, взяв гладкоствольное ружье, последовал за ней и несколько раз выстрелил в сторону многоквартирного дома на улице Караульной. Пули попали в окна квартир, где находились люди, однако никто не пострадал.

В СК уточнили, что действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии. Подозреваемого задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия по делу продолжаются.

Ранее в Красноярске мужчина устроил стрельбу и заперся в доме с сыном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами