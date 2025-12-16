На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В периметре воздушного пространства московского аэропорта сняли ограничения

В периметре воздушного пространства Шереметьево сняли ограничения
true
true
true
close
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения сняли в периметре воздушного пространства московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила авиагавань в Telegram-канале.

«Сняты введенные в 03:20 (мск) временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта», — говорится в публикации.

В пресс-службе аэропорта отметили, что Шереметьево в данный момент работает штатно, рейсы на прилет и вылет выполняются согласно расписанию.

16 декабря в аэропорту Внуково в 12:50 (мск) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Примерно через десять минут их сняли.

По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.

15 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, который летел в сторону Москвы.

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.

