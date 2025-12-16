В аэропорту Внуково ввели и сняли временные ограничения

В аэропорту Внуково ввели и сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Внуково в 12:50 (мск) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорилось в публикации.

Примерно через десять минут (в 13:00) ограничения в авиагавани были сняты.

По данным представителя Росавиации, в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.

Он добавил, что экипажами воздушных судов, авиадиспетчерами и службами аэропорта были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Шереметьево в данный момент принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании. Домодедово работает в штатном режиме.

15 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, который летел в сторону Москвы.

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.