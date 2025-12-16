На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лурье с адвокатом прибыли в Верховный суд

Лурье прибыла в суд на рассмотрение жалобы по квартире Долиной
true
true
true
close
Комсомольская правда/Global Look Press

Полина Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко прибыли в Верховный суд России на рассмотрение жалобы. Они требуют признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, трансляция заседания идет в соцсети ВКонтакте.

Певица на заседание не пришла на заседание в Верховный суд.

16 декабря Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник писал, что у Долиной отменились 11 новогодних концертов и корпоративов на фоне скандала с квартирой. В частности, утверждает издание, Долина потеряла четыре концерта в Дубае и семь броней на корпоративы.

Долина и покупательница квартиры Полина Лурье выступают сторонами в деле, связанном с продажей квартиры в столичных Хамовниках. В прошлом году певица продала свою квартиру за 112 миллионов рублей и перевела эти деньги на так называемые безопасные счета. Осознав, что стала жертвой мошенников, Долина решила вернуть недвижимость. При этом суд встал на сторону популярной исполнительницы, не обязав ее вернуть деньги Лурье. Впоследствии эта схема получила название «эффект Долиной». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван самый «чудовищный» скандал российского шоу-бизнеса уходящего года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами