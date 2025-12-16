На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке ликвидировали последствия обрушившегося циклона

Правительство Камчатки рассказало о ликвидации последствий обрушившегося циклона
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев рассказал о ходе работ по ликвидации последствий сильного ливня со снегом после обрушившегося на краевой центр циклона. Об этом сообщает Правительство Камчатского края в Telegram-канале.

Согласно официальной информации, в настоящее время устранены подтопления в семи жилых домах. Работа продолжается еще в трех. Спецтехника устраняет подтопление в районе Колхоза им. Ленина, а также в микрорайоне Авача, а также на улицах Савченко и Приморская работают бригады ручного труда, которые занимаются отводом воды и расчисткой ливневок.

9 декабря Камчатка оказалась в центре мощного циклона. Автобусы и машины в Петропавловске-Камчатском застревали в снежных завалах, а горожане вынуждены были добираться до своих рабочих мест пешком. Большие пробки из-за непогоды сковали движение в городе, а спецтехника не усевала очистить выпадающий снег. Региональное управление МЧС сообщило об отмене занятий в школах города из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее на видео попали застрявшие автобусы и машины в Петропавловске-Камчатском

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами