Правоохранители обследуют здание подмосковной школы на предмет СВУ

Взрывотехники еще осматривают школу в Одинцово на предмет наличия самодельного взрывного устройства. Об этом журналистам сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, пишет ТАСС.

«В буквальном смысле только что приступили к осмотру всех мест. <…> Не все участки, которые должны следователи и криминалисты осмотреть, еще пока осмотрены, не допустили ко всему», — сказала она.

Силовики начали следственные мероприятия.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

