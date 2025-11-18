На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турист случайно поджег тысячелетний храм в Китае благовониями

Daily Mail: турист благовониями поджег храм Юнцин в Китае
В Китае турист поджег тысячелетний храм благовониями. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, пожар произошел 12 ноября в провинции Цзянсу. Турист случайно поджог древний павильон Вэньчан на горе Фэнхуан благовониями и свечами.

Храм был построен около 1,5 тысяч лет назад, в конце XIX — начале XX века была проведена его реконструкция. Трехъярусная башня, которую видно на кадрах, была воздвигнута в 2009 году, в ней не хранились какие-либо ценности и реликвии.

Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет, посетителей эвакуировали. В настоящее время чиновники устанавливают точные причины пожара. Власти намерены восстановить здание.

9 ноября в Новой Зеландии загорелись земли «Мордора». Огонь охватил леса на площади 2500 гектаров, его не могут потушить более суток. Локализовано лишь 20% всей площади возгорания.

Пожарная служба Новой Зеландии сообщила, что ранее в воскресенье жителей деревни Вакапапа, которая служит своеобразными воротами для входа в Тонгариро, предупредили о возможной эвакуации. В деревне проживают 36 человек.

Ранее на заводе «Кристалл» в Москве загорелась алюминиевая пыль.

