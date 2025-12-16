Депутаты призвали ввести госвыплаты для военных журналистов

Работающим в зоне проведения военной спецоперации журналистам следует выплачивать единовременные компенсации. Соответствующую инициативу в Госдуму внесла группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким, передает 360.ru со ссылкой на документ.

За ранение репортеру предлагается выплачивать 1 млн рублей. Если увечье привело к инвалидности, сумму следует повысить до 2 млн рублей, а в случае гибели предлагается выплачивать близким журналиста 3 млн рублей.

Слуцкий объяснил необходимость утверждения нормы тем, что государство должно защищать людей, готовых рисковать жизнью ради своей страны. Сейчас же компенсации полагаются только для редакции, в которой работает журналист, их сумма не превышает 2 млн рублей. При этом волонтерам, как и военным, выплаты от государства предоставляются.

Напомним, накануне стало известно, что Союз журналистов России ведет работу над созданием книги про российских военных корреспондентов, которые погибли с 2014 года. Как напомнил председатель СЖР Владимир Соловьев, в прошлом году вышла книга «Военкоры Победы» про тех, кто проявил себя в Великой Отечественной войне, а сейчас готовится издание про погибших писателей и журналистов в наше время.

