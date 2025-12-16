На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутаты призвали ввести госвыплаты для военных журналистов

В Госдуму внесли законопроект о выплатах журналистам в зоне СВО
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Работающим в зоне проведения военной спецоперации журналистам следует выплачивать единовременные компенсации. Соответствующую инициативу в Госдуму внесла группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким, передает 360.ru со ссылкой на документ.

За ранение репортеру предлагается выплачивать 1 млн рублей. Если увечье привело к инвалидности, сумму следует повысить до 2 млн рублей, а в случае гибели предлагается выплачивать близким журналиста 3 млн рублей.

Слуцкий объяснил необходимость утверждения нормы тем, что государство должно защищать людей, готовых рисковать жизнью ради своей страны. Сейчас же компенсации полагаются только для редакции, в которой работает журналист, их сумма не превышает 2 млн рублей. При этом волонтерам, как и военным, выплаты от государства предоставляются.

Напомним, накануне стало известно, что Союз журналистов России ведет работу над созданием книги про российских военных корреспондентов, которые погибли с 2014 года. Как напомнил председатель СЖР Владимир Соловьев, в прошлом году вышла книга «Военкоры Победы» про тех, кто проявил себя в Великой Отечественной войне, а сейчас готовится издание про погибших писателей и журналистов в наше время.

Ранее в Госдуме призвали повысить оклад срочникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами