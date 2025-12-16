На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Код из поликлиники»: россиянам рассказали о новых схемах мошенников

Юрист Панасюк: мошенники часто звонят под видом соцопросов и медучреждений
true
true
true
close
Shutterstock

Мошенники все чаще звонят своим жертвам под видом медицинских учреждений и соцопросов, чтобы заполучить код входа в Госуслуги. Об этом в беседе с РИАМО сообщил адвокат Валерий Панасюк.

«Говорят, что ошибочная какая-то отправка была, и просят сказать код подтверждения — и заходят через Госуслуги. <...> Все связано исключительно с корыстным умыслом для того, чтобы либо обременить лицо кредитом и получить деньги себе, либо каким-то образом их выкрасть», — сказал Панасюк.

Он добавил, что также часто злоумышленники пытаются выманить коды для входа в приложения банков.

До этого в управлении МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщили, что мошенники начали использовать функцию «демонстрация экрана» на телефонах, выдавая себя за работодателей или сотрудников службы безопасности, чтобы получить доступ к личной информации пользователей.

Ранее в Госдуме предложили отслеживать жизнь бывших мошенников в течение 10-20 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами