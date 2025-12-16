«Код из поликлиники»: россиянам рассказали о новых схемах мошенников

Юрист Панасюк: мошенники часто звонят под видом соцопросов и медучреждений

Мошенники все чаще звонят своим жертвам под видом медицинских учреждений и соцопросов, чтобы заполучить код входа в Госуслуги. Об этом в беседе с РИАМО сообщил адвокат Валерий Панасюк.

«Говорят, что ошибочная какая-то отправка была, и просят сказать код подтверждения — и заходят через Госуслуги. <...> Все связано исключительно с корыстным умыслом для того, чтобы либо обременить лицо кредитом и получить деньги себе, либо каким-то образом их выкрасть», — сказал Панасюк.

Он добавил, что также часто злоумышленники пытаются выманить коды для входа в приложения банков.

До этого в управлении МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщили, что мошенники начали использовать функцию «демонстрация экрана» на телефонах, выдавая себя за работодателей или сотрудников службы безопасности, чтобы получить доступ к личной информации пользователей.

Ранее в Госдуме предложили отслеживать жизнь бывших мошенников в течение 10-20 лет.