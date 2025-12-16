На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились кадры штурма школы в Одинцово, где девятиклассник зарезал ученика

Появилось видео штурма подмосковной школы, где подросток напал с ножом на детей
true
true
true

В сети появилось видео штурма спецназа школы в подмосковных Горках-2, где школьник с ножом напал на одноклассников. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал 112.

На опубликованном видео показано, как сотрудники спецназа и врачи входят в школьный двор, при этом также видно покидающих периметр школы детей.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка «Горки-2» ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

Ранее СК подтвердил гибель ребенка при нападении на школу в Одинцово.

