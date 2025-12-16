Звезду «Счастливы вместе» оштрафовали за хулиганство

Актрису Наталью Бочкареву обязали выплатить штраф. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно материалам дела, у артистки произошел конфликт с соседкой по коттеджному поселку, подробности произошедшего не уточняются.

В отношении Бочкаревой возбудили дело по статье о хулиганстве. Актрисе назначили штраф в размере 1000 рублей. Наказание она попыталась оспорить.

«Апелляционная инстанция постановление районного суда оставила без изменения, апелляционные жалобы Бочкаревой и ее защитника – без удовлетворения», – сообщается в публикации.

До этого Бочкарева подавала иск в суд к бывшему супругу, от которого она хотела добиться финансовой поддержки их детей. С ним женщина была в браке в период с 2007 по 2014 годы, у пары родились двое детей. Останкинский суд актрисе отказал. Сама Бочкарева по вторичному вызову на заседание не явилась.

Ранее Бочкарева потратила полмиллиона рублей за год обучения дочери.