На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезду «Счастливы вместе» оштрафовали за хулиганство

В Москве за хулиганство оштрафовали актрису Наталью Бочкареву
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актрису Наталью Бочкареву обязали выплатить штраф. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно материалам дела, у артистки произошел конфликт с соседкой по коттеджному поселку, подробности произошедшего не уточняются.

В отношении Бочкаревой возбудили дело по статье о хулиганстве. Актрисе назначили штраф в размере 1000 рублей. Наказание она попыталась оспорить.

«Апелляционная инстанция постановление районного суда оставила без изменения, апелляционные жалобы Бочкаревой и ее защитника – без удовлетворения», – сообщается в публикации.

До этого Бочкарева подавала иск в суд к бывшему супругу, от которого она хотела добиться финансовой поддержки их детей. С ним женщина была в браке в период с 2007 по 2014 годы, у пары родились двое детей. Останкинский суд актрисе отказал. Сама Бочкарева по вторичному вызову на заседание не явилась.

Ранее Бочкарева потратила полмиллиона рублей за год обучения дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами