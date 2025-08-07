Суд отказал в иске звезды «Счастливы вместе» об алиментах

В Москве отказали актрисе Бочкаревой в иске к экс-супругу

Останкинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска актрисы Натальи Бочкаревой к экс-супругу Николаю Борисову о взыскании алиментов. Об этом сообщает «Пятый канал».

Бочкарева пыталась добиться финансовой поддержки от бывшего мужа на содержание детей. При этом актриса не просила рассматривать дела в ее отсутствие и не явилась на заседание по вторичному вызову. Борисов не потребовал рассмотреть дело по существу и отказался комментировать процесс.

До этого суд приостанавливал производство по иску, поскольку назначал экспертизу по данному делу.

Наталья Бочкарева была в браке с адвокатом Николаем Борисовым с 2007 по 2014 год. В браке у них родились двое детей — сын Иван и дочь Мария, сейчас им 17 и 18 лет соответственно.

Актриса объяснила, что причиной развода стали разногласия, связанные с ее профессиональной деятельностью — график гастролей и репетиций звезды не устраивал мужа. В 2024 году Бочкарева подала на Борисова в суд с требованием взыскать алименты за последние три года на содержание детей.

Сейчас Бочкарева снова замужем, третьего ребенка Александра она родила два года назад.

В конце июля Наталье Бочкаревой исполнилось 45 лет. Широкую известность ей принесла роль взбалмошной домохозяйки Даши Букиной из сериала «Счастливы вместе», вышедшем на экраны в 2006 году.

