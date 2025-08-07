На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд отказал в иске звезды «Счастливы вместе» об алиментах

В Москве отказали актрисе Бочкаревой в иске к экс-супругу
true
true
true
close
Леан-М по заказу «ТНТ»

Останкинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска актрисы Натальи Бочкаревой к экс-супругу Николаю Борисову о взыскании алиментов. Об этом сообщает «Пятый канал».

Бочкарева пыталась добиться финансовой поддержки от бывшего мужа на содержание детей. При этом актриса не просила рассматривать дела в ее отсутствие и не явилась на заседание по вторичному вызову. Борисов не потребовал рассмотреть дело по существу и отказался комментировать процесс.

До этого суд приостанавливал производство по иску, поскольку назначал экспертизу по данному делу.

Наталья Бочкарева была в браке с адвокатом Николаем Борисовым с 2007 по 2014 год. В браке у них родились двое детей — сын Иван и дочь Мария, сейчас им 17 и 18 лет соответственно.

Актриса объяснила, что причиной развода стали разногласия, связанные с ее профессиональной деятельностью — график гастролей и репетиций звезды не устраивал мужа. В 2024 году Бочкарева подала на Борисова в суд с требованием взыскать алименты за последние три года на содержание детей.

Сейчас Бочкарева снова замужем, третьего ребенка Александра она родила два года назад.

В конце июля Наталье Бочкаревой исполнилось 45 лет. Широкую известность ей принесла роль взбалмошной домохозяйки Даши Букиной из сериала «Счастливы вместе», вышедшем на экраны в 2006 году.

Ранее Волочкова защитила Шаляпина после критики Гузеевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами