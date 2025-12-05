Россиянам рассказали, как выбрать лучшую елку на Новый год

При выборе как живой, так и искусственной новогодней елки нужно обращать внимание на ряд ключевых аспектов, с помощью которых удастся избежать покупки несвежего или ядовитого дерева. Об этом Life рассказали эксперты Роскачества.

Специалисты предупредили, что живые елки нужно приобретать только в официальных точках продаж, информацию о которых часто публикуют на сайтах местных администраций. При этом необходимо убедиться в наличии сопроводительных документов.

«Наличие сопроводительных документов — талона на вырубку, товарно-транспортной накладной и карантинного сертификата — подтверждает легальность происхождения ели и гарантирует, что она была выращена в специализированном питомнике», — объяснили в Роскачестве.

При выборе живой елки важно обращать внимание на эластичность ветвей, устойчивость хвои к осыпанию и состояние среза ствола. Темная кайма на срезе свидетельствует о том, что дерево долго не простоит. Свежесть елки также можно определить по яркому запаху и наличию иголок на стволе.

Выбор искусственного дерева требует особого внимания, поскольку для таких товаров не установлены обязательные технические регламенты или ГОСТы. Специалисты посоветовали самостоятельно проверять сведения о производителе, дату изготовления и состав материала на этикетке. В ходе осмотра важно убедиться в отсутствии трещин и повреждений на каркасе. При этом рекомендуется покупать елку с металлическим стволом, а не пластиковым.

Признаком низкого качества также могут быть иголки, которые осыпаются, если провести рукой против «роста». Помимо этого, по словам экспертов, важно оценить состояние пластика. Если поверхность липкая или слишком мягкая, то значит, что при изготовлении использовался некачественный или старый полимер. Также не стоит покупать искусственную елку с резким химическим запахом или сделанную более пяти лет назад.

До этого опрос kp.ru показал, что в этом году покупку новогодней елки к грядущему празднику планируют только 10% опрошенных россиян. Еще 24% участников опроса признались, что решили не ставить праздничное дерево в этом году.

