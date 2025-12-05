На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как выбрать лучшую елку на Новый год

Эксперты Роскачества: живые елки нужно покупать в официальных точках продаж
true
true
true
close
vhpicstock/Shutterstock/FOTODOM

При выборе как живой, так и искусственной новогодней елки нужно обращать внимание на ряд ключевых аспектов, с помощью которых удастся избежать покупки несвежего или ядовитого дерева. Об этом Life рассказали эксперты Роскачества.

Специалисты предупредили, что живые елки нужно приобретать только в официальных точках продаж, информацию о которых часто публикуют на сайтах местных администраций. При этом необходимо убедиться в наличии сопроводительных документов.

«Наличие сопроводительных документов — талона на вырубку, товарно-транспортной накладной и карантинного сертификата — подтверждает легальность происхождения ели и гарантирует, что она была выращена в специализированном питомнике», — объяснили в Роскачестве.

При выборе живой елки важно обращать внимание на эластичность ветвей, устойчивость хвои к осыпанию и состояние среза ствола. Темная кайма на срезе свидетельствует о том, что дерево долго не простоит. Свежесть елки также можно определить по яркому запаху и наличию иголок на стволе.

Выбор искусственного дерева требует особого внимания, поскольку для таких товаров не установлены обязательные технические регламенты или ГОСТы. Специалисты посоветовали самостоятельно проверять сведения о производителе, дату изготовления и состав материала на этикетке. В ходе осмотра важно убедиться в отсутствии трещин и повреждений на каркасе. При этом рекомендуется покупать елку с металлическим стволом, а не пластиковым.

Признаком низкого качества также могут быть иголки, которые осыпаются, если провести рукой против «роста». Помимо этого, по словам экспертов, важно оценить состояние пластика. Если поверхность липкая или слишком мягкая, то значит, что при изготовлении использовался некачественный или старый полимер. Также не стоит покупать искусственную елку с резким химическим запахом или сделанную более пяти лет назад.

До этого опрос kp.ru показал, что в этом году покупку новогодней елки к грядущему празднику планируют только 10% опрошенных россиян. Еще 24% участников опроса признались, что решили не ставить праздничное дерево в этом году.

Ранее дизайнер объяснила, как украсить квартиру в русском стиле к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами