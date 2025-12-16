Юрист объяснил, в каких ситуациях работника могут не пустить на корпоратив

Корпоратив не является частью трудового процесса, и участие в нем не считается обязательной функцией работников. Работодатель организует такие мероприятия по своей инициативе, причем он может провести его в форме закрытого мероприятия, определив заранее круг участников, рассказал RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Списки участников могут объясняться вместимостью площадки, требованиями безопасности, распределением бюджета. Проводить праздник для каждого без исключения закон работодателя не обязывает, пояснил специалист.

Однако риски могут появиться, если недопуск на мероприятие может отразиться на карьере или финансовой составляющей, отметил юрист. Так, например, это может преподноситься как наказание и дисциплинарное взыскание, но в этом случае такой подход уже нарушает нормы.

«В дисциплинарной системе ТК РФ перечень взысканий ограничен: замечание, выговор и увольнение по установленным основаниям. «Лишение корпоратива» туда не входит, а значит, как дисциплинарная мера оно юридически не живёт», — подчеркнул Русяев.

Также корпоратив могут привязать к премиям, поощрениям, различным подаркам – в этом случае речь идет уже не просто о празднике, а о стимулировании и оплате труда. Важно, что оценка деятельности сотрудника должна базироваться на качестве и результатах его труда, а не на факте его присутствия на развлекательном мероприятии, предупредил юрист. Это, по сути, может стать причиной спора между руководителем и работником.

Также корпоративом могут назвать событие, на котором проводятся различные обязательные трудовые активности, включая собрания, инструктажи, обсуждение планов и так далее. Если к этому добавляется требование обязательно присутствовать, то речь идет уже о работе, а не о празднике, считает юрист. В случае спорных ситуаций он посоветовал опираться на договор и внутренние локальные акты, которые устанавливают трудовой распорядок, а также условия премирования и прочие нюансы.

«В спорных случаях выигрывает тот, у кого в руках подтверждение фактов: приказ, положение, уведомление, расчётный листок и формулировки работодателя, связывающие корпоратив с трудовыми последствиями», — заключил юрист.

До этого директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина предупреждала, что работодатели не имеют права заставлять своих подчиненных посещать праздничные корпоративы. Такие мероприятия не являются трудовой обязанностью и обычно проходят вне рабочих смен, поэтому вопрос о присутствии на них сотрудники решают сами. Но если праздник проходит в рабочее время, то ситуация меняется – на таком событии важно присутствовать, отметила специалист.

