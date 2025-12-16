На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист объяснил, в каких ситуациях работника могут не пустить на корпоратив

Юрист Русяев: работодатель вправе не пустить сотрудника на корпоратив
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Корпоратив не является частью трудового процесса, и участие в нем не считается обязательной функцией работников. Работодатель организует такие мероприятия по своей инициативе, причем он может провести его в форме закрытого мероприятия, определив заранее круг участников, рассказал RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Списки участников могут объясняться вместимостью площадки, требованиями безопасности, распределением бюджета. Проводить праздник для каждого без исключения закон работодателя не обязывает, пояснил специалист.

Однако риски могут появиться, если недопуск на мероприятие может отразиться на карьере или финансовой составляющей, отметил юрист. Так, например, это может преподноситься как наказание и дисциплинарное взыскание, но в этом случае такой подход уже нарушает нормы.

«В дисциплинарной системе ТК РФ перечень взысканий ограничен: замечание, выговор и увольнение по установленным основаниям. «Лишение корпоратива» туда не входит, а значит, как дисциплинарная мера оно юридически не живёт», — подчеркнул Русяев.

Также корпоратив могут привязать к премиям, поощрениям, различным подаркам – в этом случае речь идет уже не просто о празднике, а о стимулировании и оплате труда. Важно, что оценка деятельности сотрудника должна базироваться на качестве и результатах его труда, а не на факте его присутствия на развлекательном мероприятии, предупредил юрист. Это, по сути, может стать причиной спора между руководителем и работником.

Также корпоративом могут назвать событие, на котором проводятся различные обязательные трудовые активности, включая собрания, инструктажи, обсуждение планов и так далее. Если к этому добавляется требование обязательно присутствовать, то речь идет уже о работе, а не о празднике, считает юрист. В случае спорных ситуаций он посоветовал опираться на договор и внутренние локальные акты, которые устанавливают трудовой распорядок, а также условия премирования и прочие нюансы.

«В спорных случаях выигрывает тот, у кого в руках подтверждение фактов: приказ, положение, уведомление, расчётный листок и формулировки работодателя, связывающие корпоратив с трудовыми последствиями», — заключил юрист.

До этого директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина предупреждала, что работодатели не имеют права заставлять своих подчиненных посещать праздничные корпоративы. Такие мероприятия не являются трудовой обязанностью и обычно проходят вне рабочих смен, поэтому вопрос о присутствии на них сотрудники решают сами. Но если праздник проходит в рабочее время, то ситуация меняется – на таком событии важно присутствовать, отметила специалист.

Ранее психолог объяснила, почему не стоит отказываться от новогоднего корпоратива.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами