В Подмосковье подросток поджег оборудование на железной дороге по заданию неизвестных

В Подмосковье задержан несовершеннолетний, подозреваемый в организации двух поджогов на Московской железной дороге, он действовал по заданию неизвестных. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Несовершеннолетний, действуя по указанию неизвестного в мессенджере, совершил поджог трансформаторных подстанций на железнодорожных станциях на Ярославском и Савеловском направлениях железной дороги. На местах возгораний правоохранители обнаружили стеклянную и пластиковую тару, а также фрагменты канистры со следами горения.

Личность поджигателя установили, подростка задержали в Мытищах. Выяснилось, что юноша действовал по указанию неких кураторов в мессенджере. За поджоги ему предложили вознаграждение. Все свои действия молодой человек снимал на видео и передавал сообщникам. Возбуждено уголовное дело о теракте, подозреваемый заключен под стражу.

Ранее в Карелии подросток за деньги поджег вышки сотовой связи.