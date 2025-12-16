Врачи рассказали, какие злокачественные образования могут появиться на коже

Актинический кератоз (грубые, шелушащиеся пятна от солнца), а также базальноклеточная карцинома (жемчужный узелок, который долго не заживает) и плоскоклеточная карцинома (твердая красная шишка или чешуйчатая язва) являются опасными злокачественными образованиями на коже. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

К наиболее опасным они также отнесли меланому — несимметричное темное пятно с неровными краями. Чтобы выявить характер образования, они советуют обратиться к специалистам.

«В мире глянца мы привыкли к «отфотошопленным» лицам, и любой прыщик вызывает панику. Но реальная опасность часто выглядит тихо и незаметно. Люди годами замазывают базалиому тональным кремом, думая, что это просто прыщ», — отметила журналист и обозреватель Маргарита Руденко.

Кандидат медицинских наук, эксперт фонда «Онкологика», старший научный сотрудник Института персонализированной онкологии НТПБ Сеченовского университета Екатерина Орлова до этого рассказала «Газете.Ru», что самый простой и эффективный способ заметить опасные изменения — использовать правило ABCDE. Так, например, A — Asymmetry (асимметрия). Доброкачественные невусы обычно симметричны. B — Border (границы). Четкие и ровные края говорят о безопасности.

