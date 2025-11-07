На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредила об опасности самостоятельного удаления родинок

Врач Скорогудаева: самостоятельное удаление родинок может вызвать опухоль
Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock/FOTODOM

Самостоятельное удаление родинки может запустить опухолевый процесс. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева, комментируя новость о том, что на маркетплейсах появилась лазерная ручка для устранения дефектов кожи.

Врач подчеркнула, что в этом вопросе стоит сначала обратиться к специалисту, который определит, что это за элемент, и предложит решение проблемы.

«Что касается методов деструкции, то для этого существуют профессиональные аппараты. Самый старый метод — это криодеструкция, или замораживание. Более современные методы, основанные на применении физических факторов, отличаются от нее», – рассказала Скорогудаева.

Она добавила, что к эффективным подходам также относятся электродеструкция, криодеструкция и методы с использованием света, то есть лазеры.

Торакальный хирург, онколог Международной Академической Клиники, к.м.н. Александр Старостин до этого рассказал «Газете.Ru», что при изменении размера и цвета родинки необходимо обратиться к врачу. По его словам, даже если родинки не беспокоят, любое выпуклое образование подвержено хронической травматизации — это главный путь к перерождению.

Ранее врач перечислила простые меры профилактики меланомы.

