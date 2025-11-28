На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о простом правиле, как распознать опасную родинку

Врач Орлова: правило ABCDE помогает выявить меланому на ранней стадии
true
true
true
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Родинки есть практически у каждого, и в большинстве случаев они безопасны. Однако некоторые из них перерождаются в меланому — один из самых агрессивных видов рака кожи. По данным ВОЗ, ежегодно в мире диагностируют около 325 тыс. новых случаев заболевания, но при раннем выявлении вероятность полного излечения превышает 90%. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, эксперт фонда «Онкологика», старший научный сотрудник Института персонализированной онкологии НТПБ Сеченовского университета Екатерина Орлова.

По словам специалиста, самый простой и эффективный способ заметить опасные изменения — использовать правило ABCDE. Оно применяется дерматологами во всем мире и включает пять ключевых признаков.

A — Asymmetry (асимметрия). Доброкачественные невусы обычно симметричны. Если одна половина родинки заметно отличается от другой — это повод насторожиться.

B — Border (границы). Четкие и ровные края говорят о безопасности. Неровные, размытые или «размазанные» границы могут указывать на начало перерождения.

C — Color (цвет). Равномерная черная, коричневая, телесная окраска считается нормой. Тревожный сигнал: вкрапления красного, синего, белого или резкая неоднородность цвета.

D — Diameter (диаметр). Образования более 6 мм требуют наблюдения, хотя меланома может развиваться и в меньших образованиях.

E — Evolution (изменение). Любая динамика: рост, изменение формы, цвета или поверхности — причина обратиться к врачу.

«Обращайте внимание на зуд, жжение, болезненность или кровоточивость. Также должно насторожить появление корочек, воспалений вокруг невуса, его быстрый рост или возникновение новых пятен рядом», — посоветовала Орлова.

Особенно внимательными должны быть люди со светлой кожей, рыжими или светлыми волосами, а также те, у кого есть веснушки. В группе риска находятся любители загорать на солнце и в солярии: поражение кожи ультрафиолетом при этом неизбежно.

Повышенное внимание требуется и пациентам с более чем 50 невусами, расположенными в местах постоянной травматизации: на пальцах, в естественных складках кожи. Наследственность также играет значимую роль: наличие меланомы у близких родственников повышает риски.

«Ежемесячно на горячую линию фонда поступает более 4,5 тысячи звонков, и около 80 из них связаны с вопросами о родинках и меланоме. Люди боятся онкозаболеваний, но часто откладывают визит к врачу и пытаются разобраться сами», — отметил эксперт.

При любых подозрительных изменениях специалист рекомендует не заниматься самолечением и не пытаться удалять родинки самостоятельно, чтобы не усугубить ситуацию. В клинике врач проведет дерматоскопию — исследование с увеличением невуса в 10–20 раз. При необходимости будет назначена биопсия (анализ ткани).

«Родинки не приговор, но сигнал к бдительности. Большинство из них остаются безобидными, но своевременное обращение за помощью спасает жизни», — напоминает эксперт.

Орлова считает, что независимо от наличия факторов риска, регулярный ежемесячный самоосмотр должен стать нормой для каждого.

Ранее косметолог развеялаглавные мифы об уходе за кожей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами