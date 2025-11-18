На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«В селах никого нет»: военнопленный рассказал о последствиях мобилизации в ВСУ

Пленный Музыка: в селах на Украине не осталось мужчин из-за мобилизации
true
true
true
close
Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнопленный Владислав Музыка из 33-го отдельного штурмового полка ВСУ заявил, что украинские села фактически опустели из-за насильственной мобилизации. Соответствующее видео с его показаниями есть в распоряжении ТАСС.

По словам Музыки, местные жители прячутся от сотрудников территориальных центров комплектования, которые, как он утверждал, задерживают мужчин прямо на улицах, применяют силу и увозят их в военкоматы. Пленный утверждал, что людей в селах «почти не осталось», так как всех отправляют на фронт.

Он также сообщил, что был мобилизован вопреки медицинским противопоказаниям, и высказал мнение о распространенной коррупции на Украине. Музыка говорил, что заявления украинского руководства о поддержке армии не соответствуют действительности и что значительная часть западной помощи, по его словам, «исчезает».

С февраля 2022 года в стране действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. На фоне нехватки личного состава ТЦК усиливают рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются покинуть страну любыми способами. В августе командир одного из батальонов ВСУ Юрий Береза предложил распространить мобилизацию на мужчин и женщин с 18 лет.

Ранее стало известно, что мобилизация помешала сбору урожая на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами