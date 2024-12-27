Назван самый популярный у зумеров новогодний фильм

Поисковая система Яндекс назвала самый популярный у зумеров новогодний фильм. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба сервиса.

По данным Яндекса, 31 декабря фильм «Один дома» особенно часто ищут пользователи в возрасте от 18 до 34 лет.

При этом люди в возрасте старше 55 лет чаще ищут фильм «Карнавальная ночь».

Кроме того, интерес к фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи» и «Любовь и голуби» есть у всех возрастов, однако реже всего эти фильмы ищут пользователи младше 18 лет и старше 55 лет.

Накануне народный артист России Михаил Боярский возглавил рейтинг «крашей» среди советских звезд у россиянок в возрасте от 18 до 25 лет. Привлекательным 75-летнего Боярского находят 23% девушек. Больше всего им нравится его шляпа (30,6% опрошенных). На втором месте оказалась его роль д'Артаньяна в телефильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (18%), на третьем — усы (16,5%), на четвертом — песня «Зеленоглазое такси» (16%).

Ранее россиянам порекомендовали неочевидные новогодние фильмы.