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Маколей Калкин хотел купить дом своего героя из «Один дома»

Актер Калкин отказался от идеи купить дом своего героя из фильма «Один дома»

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20th Century Fox

Голливудский актер Маколей Калкин рассказал, что хотел купить дом своего героя Кевина из фильма «Один дома» (1990). Его цитирует New York Post.

В мае 2024 года особняк в штате Иллинойс выставили на продажу за $5,25 млн.

«Я почти собирался купить его — просто ради смеха», — признался 44-летний артист.

Он планировал превратить жилье в развлекательный центр, где можно было бы спускаться по лестнице на санках, как это сделал Кевин в фильме.

«Но у меня дети. Я занят, ребята», — ответил он на вопрос о том, почему покупка не последовала.

У актера двое сыновей, трехлетний Дакота и двухлетний мальчик, имя которого не разглашается, от невесты Бренды Сонг.

Дом с пятью спальнями и шестью ванными комнатами из фильма «Один дома» появился на рынке весной впервые за 12 лет, после недели продаж нашелся покупатель. Резиденция 1912 года постройки имеет солярий, полностью оборудованный тренажерный зал и современный кинотеатр.

С момента выхода культового рождественского фильма дом продавался всего дважды.

Накануне американский актер Дэнел Стерн, сыгравший одного из грабителей — Марва — в комедии «Один дома» и ее сиквеле, рассказал, что мог лишиться роли в картине.

Ранее «Газета.Ru» представила 25 лучших новогодних мультфильмов для семейного просмотра: от советской классики до Disney.

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