Маколей Калкин хотел купить дом своего героя из «Один дома»

Голливудский актер Маколей Калкин рассказал, что хотел купить дом своего героя Кевина из фильма «Один дома» (1990). Его цитирует New York Post.

В мае 2024 года особняк в штате Иллинойс выставили на продажу за $5,25 млн.

«Я почти собирался купить его — просто ради смеха», — признался 44-летний артист.

Он планировал превратить жилье в развлекательный центр, где можно было бы спускаться по лестнице на санках, как это сделал Кевин в фильме.

«Но у меня дети. Я занят, ребята», — ответил он на вопрос о том, почему покупка не последовала.

У актера двое сыновей, трехлетний Дакота и двухлетний мальчик, имя которого не разглашается, от невесты Бренды Сонг.

Дом с пятью спальнями и шестью ванными комнатами из фильма «Один дома» появился на рынке весной впервые за 12 лет, после недели продаж нашелся покупатель. Резиденция 1912 года постройки имеет солярий, полностью оборудованный тренажерный зал и современный кинотеатр.

С момента выхода культового рождественского фильма дом продавался всего дважды.

Накануне американский актер Дэнел Стерн, сыгравший одного из грабителей — Марва — в комедии «Один дома» и ее сиквеле, рассказал, что мог лишиться роли в картине.

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