Стало известно, сколько россиян хотят привязать проездной к карте

У большинства опрошенных россиян (84%) есть небанковские пластиковые карты — проездные, пропуски на работу или в вуз, карты жителя, льготные удостоверения, абонементы. И подавляющее большинство их владельцев (87%) заинтересованы привязать их к обычной банковской карте. Такие результаты показал опрос ВТБ в преддверии Finopolis 2025 (есть у «Газеты.Ru»).

Почти половина (47%) россиян имеют отдельные проездные карты на общественный транспорт и 11% – на междугородний. Пропуск для входа на работу есть почти у трети аудитории. Четверть опрошенных сообщили о наличии карты — страхового медицинского полиса, у 21% в кошельке также лежит льготная карта, у 16% — карта жителя. Еще у 7% есть карта — абонемент в музей и у 8% – в библиотеку. 5% используют карту для пропуска в вуз или колледж.

Для полноценного функционирования многие карты требуют установки отдельных приложений, чтобы пополнять баланс или привязать льготы. 42% опрошенных установили аптечные приложения, еще около четверти пользуются специальным приложением для пополнения проездного. Только у трети россиян нет мобильных приложений, связанных с небанковскими пластиковыми картами.

Чтобы снизить количество пластиковых карт и приложений, почти треть (31%) россиян хотели бы использовать банковскую карту как карту жителя для всех услуг. 27% хотели бы сделать ее проездным на общественный транспорт, 24% – привязать к ней льготы или использовать как идентификатор в медицинских учреждениях.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

