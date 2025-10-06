На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян хотят привязать проездной к карте

ВТБ: более 80% опрошенных россиян хотят привязать проездной к карте
true
true
true
close
Департамент транспорта Москвы

У большинства опрошенных россиян (84%) есть небанковские пластиковые карты — проездные, пропуски на работу или в вуз, карты жителя, льготные удостоверения, абонементы. И подавляющее большинство их владельцев (87%) заинтересованы привязать их к обычной банковской карте. Такие результаты показал опрос ВТБ в преддверии Finopolis 2025 (есть у «Газеты.Ru»).

Почти половина (47%) россиян имеют отдельные проездные карты на общественный транспорт и 11% – на междугородний. Пропуск для входа на работу есть почти у трети аудитории. Четверть опрошенных сообщили о наличии карты — страхового медицинского полиса, у 21% в кошельке также лежит льготная карта, у 16% — карта жителя. Еще у 7% есть карта — абонемент в музей и у 8% – в библиотеку. 5% используют карту для пропуска в вуз или колледж.

Для полноценного функционирования многие карты требуют установки отдельных приложений, чтобы пополнять баланс или привязать льготы. 42% опрошенных установили аптечные приложения, еще около четверти пользуются специальным приложением для пополнения проездного. Только у трети россиян нет мобильных приложений, связанных с небанковскими пластиковыми картами.

Чтобы снизить количество пластиковых карт и приложений, почти треть (31%) россиян хотели бы использовать банковскую карту как карту жителя для всех услуг. 27% хотели бы сделать ее проездным на общественный транспорт, 24% – привязать к ней льготы или использовать как идентификатор в медицинских учреждениях.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее зумеры рассказали, сколько у них банковских карт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами