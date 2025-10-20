На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еврокомиссия планирует запретить импорт урана из России в ЕС

Еврокомиссия начнет работу над проектом запрета импорта российского урана в ЕС
Павел Лисицын/РИА Новости

Еврокомиссия начнет работу над проектом запрета импорта российского урана в Европейский союз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК Ану Кайзу.

«Мы хотим включить часть по ядерному топливу, имеется в виду поэтапное прекращение импорта урана в ЕС», — сказала Кайза во время брифинга.

20 октября стало известно, что Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с начала 2026 года. Совет ЕС принял решение снизить требования к документации и упростить процедуры для импорта газа нероссийского происхождения. В соответствующие нормативы ЕК также внесены процедуры предварительного разрешения отказа от импорта. Кроме того, будет учтено положение о приостановке импорта из РФ, в котором определены виды нарушений безопасности поставок, способные стать основанием для временного снятия запрета на импорт или требования получения предварительного разрешения.

В этот же день в ЕК раскрыли долю потребляемого в ЕС газа из России на фоне санкций. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен уточнил, что по состоянию на октябрь 2025 года показатель составляет 13%.

Ранее в Дании оштрафовали 11 компаний за нарушение антироссийских санкций.

