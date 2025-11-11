На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали нововведения для самозанятых

С 2026 года самозанятым россиянам, которые работают на цифровых платформах, будут предоставлены расширенные социальные гарантии и права. Новый закон «О платформенной экономике», в рамках которого будут установлены правила работы для всех участников рынка, вступит в силу в октябре 2026 года. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщила заместитель начальника юридического отдела «Консоли» Арина Юсупова.

Специалист объяснила, что целью закона будет защита прав самозанятых работников, которые ранее являлись самой уязвимой категорией в платформенной экономике.

«Ключевым изменением станет право самозанятых самостоятельно выбирать заказы и отказываться от нежелательных заданий. Платформы будут обязаны начислять оплату за каждый заказ отдельно, что исключит практику накопления нескольких заданий с единой выплатой. Также с самозанятых нельзя будет требовать оказания услуг, не прописанных в заказе», — объяснила Юсупова.

По словам эксперта, новые правила ужесточат контроль за оформлением отношений с самозанятыми. При этом у налоговых органов появятся полномочия строго отслеживать случаи подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

«Цифровые платформы и маркетплейсы будут обязаны обеспечить полную прозрачность условий сотрудничества. В их обязанности войдет заблаговременное информирование исполнителей обо всех деталях заказа, включая сроки, содержание работы и размер оплаты. Также платформы должны будут установить перечень работ, для выполнения которых запрещено привлекать несовершеннолетних исполнителей», — указала специалист.

Эксперт добавила, что до октября 2026-го все участники рынка смогут привести свои процессы в соответствие с будущими требованиями. Владельцам платформ необходимо обновить договора, а компаниям придется пересмотреть модели сотрудничества с независимыми работниками. При этом самим самозанятым нововведения помогут перейти к более защищенной и предсказуемой работе.

