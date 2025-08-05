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В Госдуме не поддержали законопроект о совместном воспитании детей после развода

Депутат Бессараб: в РФ не нужен закон о совместном воспитании детей после развода
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В России предложили предоставить суду возможность назначать разводящимся родителям совместное воспитание детей. Однако, по мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, такие меры будут излишни. В беседе с RT она призвала в первую очередь ориентироваться на мнение разбирающегося в деле суда, а не на усредненное требование закона.

Депутат признала, что иногда при разводе бывшие супруги сталкиваются с трудностями – например, один из родителей может не разрешать другому встречаться с ребенком или позволять лишь крайне редкие встречи. Однако все-таки ориентироваться следует на мнение суда, который, в свою очередь, должен учитывать пожелание ребенка, если тому уже более десяти лет, подчеркнула Бессараб.

«Необходимо учитывать мнение суда, а не пытаться для всех без исключения семей в каком-то усредненном и упрощенном порядке решить эту проблему... Ситуация, когда суд, полагаясь на всестороннее рассмотрение дела, принимает решение, объективнее, чем та, которую можем предложить мы, законодатели», — убеждена парламентарий.

Напомним, накануне группа депутатов Госдумы выступила с инициативой добавить в Семейный кодекс РФ новую статью, регламентирующую условия и порядок совместного воспитания детей родителями. Документ предполагает, что суд при отсутствии соглашения между супругами, с кем останется ребенок после развода, сможет по своему усмотрению установить порядок совместного воспитания. Он будет определять индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей. При этом будет учитываться мнение родителей и самого ребенка, если он достиг 10-летнего возраста.

При этом уточняется, что суд не сможет назначать совместное воспитание, если у одного из родителей нет места жительства или он живет за рубежом.

Ранее в Госдуме нашли виновников в разводах россиян.

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