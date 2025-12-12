Россиянам рассказали о пользе красной икры

В холодное время года красная икра может помочь поддерживать здоровье организма, а также быстрее восстановиться после болезни. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«Одна из главных ценностей красной икры — легкоусвояемый белок, из которого она состоит на 30%. А еще в ее составе едва ли не полный витаминный комплекс, который так необходим организму», — рассказала специалист.

По ее словам, в красной икре также большое содержание фолиевой кислоты, необходимой для развития плода во время беременности. Также в продукте есть лецитин, который помогает работе мозга и сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, икра богата витаминами A, C, E, D и группы B, которые помогают укреплять иммунитет. Также в продукте содержится большое количество аминокислот и микроэлементов, добавила диетолог.

Однако в чрезмерно больших количествах икра вредит организму. По словам врача, можно употреблять 40-50 граммов или 4 столовых ложки продукта в день.

Пищевой технолог, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров до этого рассказал, что определить качественную красную икру поможет органолептическая оценка. По его словам, все икринки должны быть однородными и целыми.

