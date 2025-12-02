Россиянам объяснили, как определить качественную икру

Органолептическая оценка поможет определить качественную красную икру. Об этом «Москве 24» заявил пищевой технолог, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров.

По его словам, специалисты оценят консистенцию продукта — икринки должны быть однородными и целыми. Запах хорошего продукта является характерным и приятным, без посторонних неприятных оттенков, подчеркнул эксперт. Размер и форма в натуральном продукте обычно одинаковые.

«Что касается современной имитации, она может быть очень похожа на натуральный продукт внешне: икринки шарообразные, но внутри часто жидкие. Ранее имитация была похожа на мармеладные шарики, которые не лопались, а перекатывались во рту», — добавил Быстров.

Чтобы обезопасить себя, эксперт посоветовал покупать икру только в проверенных сетевых магазинах, где риск нарваться на некачественный товар ниже.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев до этого говорил, что на фоне новогоднего ажиотажа мошенники продают россиянам «икорный суп» или подделки вместо настоящей красной икры, привлекая покупателей заниженной ценой.

Ранее стало известно, какая икра сильнее всего подешевела в России.