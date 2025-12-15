Врач объяснила, что влияет на здоровье почек

Образ жизни является самым важным фактором, который влияет на здоровье почек в долгосрочной перспективе. Об этом рассказала нефролог и диетолог Анна Коробкина, передает Pravda.Ru.

По ее словам, сюда входят питание, уровень физической активности, выбор бытовых медикаментов и развитие хронических заболеваний.

»[Важно] соблюдать здоровую диету с умеренным количеством белка и соли — меньше пяти граммов в день. Избыток белковой пищи может привести к гиперфильтрации почек. Контролировать употребление безрецептурных обезболивающих и поддерживать здоровый вес», — отметила Коробкина.

Врач добавила, что нагрузку на почки увеличивает и лишний вес. В этом случае в организме повышается уровень воспаления и увеличивается вероятность развития сахарного диабета второго типа.

Уролог, онколог, профессор, заведующий Урологическим отделением №67 Московского урологического центра Виген Малхасян до этого рассказал «Газете.Ru», что около 60–80% камней в почках составляют оксалаты кальция. Они прочные, нерастворимые и плохо поддаются дроблению. Такие продукты, как гречка, помидоры, черный чай, свекла и другие, имеют повышенное содержание оксалатов и повышают риск развития мочекаменной болезни.

Ранее сообщалось, что нарушение работы почек ускоряет развитие болезни Альцгеймера.