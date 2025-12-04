На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нарушение работы почек ускоряет развитие болезни Альцгеймера

Neurology: нарушение работы почек ускоряет развитие болезни Альцгеймера в два раза
superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Каролинского института в Стокгольме установили, что нарушение функции почек может влиять на состояние мозга и ускорять прогрессирование деменции у людей с повышенными биомаркерами болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В ходе работы специалисты наблюдали за почти 2300 людьми в возрасте около 72 лет, у которых на момент начала исследования не было деменции. В течение восьми лет у 221 человека со здоровыми почками и у 141 человека с нарушенной функцией почек была диагностирована деменция.

Анализ показал: у участников с нарушениями работы почек в крови повышался уровень белков, связанных с болезнью Альцгеймера. К ним относятся тау-белки, фрагменты нейрофиламентов (NfL) и глиальные фибриллярные кислые белки (GFAP).

«Наше исследование показало, что когда почки функционируют хуже, в крови может наблюдаться более высокий уровень биомаркеров болезни Альцгеймера», — объяснила ведущий автор исследования Франческа Гаспарини.

Ученый подчеркнула: хотя сама по себе плохая функция почек не увеличивает риск развития деменции, у людей с повышенным уровнем NfL деменция развивалась почти в два раза быстрее, чем у участников с нормальными почками. Это говорит о том, что здоровые почки помогают замедлять процессы повреждения мозга, фильтруя токсичные вещества.

По словам Гаспарини, мониторинг состояния почек у пожилых людей может быть особенно важен при интерпретации биомаркеров болезни Альцгеймера и для выявления тех, кто может находиться в группе риска по более быстрому прогрессированию заболевания. Даже если деменция в итоге разовьется, у людей с сохраннной функцией почек это происходит позже, что дает ценное время для профилактики и терапии.

