Психолог объяснила, зачем люди делают импульсивные покупки

Импульсивные покупки часто помогают людям заглушить чувство одиночества, они также выступают своеобразным способом временно снизить тревогу и заполнить внутреннюю пустоту. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, в момент получения вещи появляется удовлетворение и кратковременное облегчение, однако, после этого вещь теряет значимость. Эксперт отметила, что для борьбы с таким поведением важно осознать проблему и начать искать пути для общения и самореализации.

«Сейчас огромное количество возможностей, чтобы не чувствовать себя одиноко. Есть тематические чаты, клубы по интересам, районные культурные центры и даже танцевальные площадки, где люди разных возрастов могут познакомиться и пообщаться. Главное — осознать свое состояние и начать действовать», — подчеркнула Абравитова.

Психолог, гипнотерапевт, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева до этого говорила, что в России отмечается резкий рост числа пациентов с шопоголизмом в реабилитационных центрах. Это серьезное расстройство, не менее опасное, чем лудомания, лечится с помощью препаратов, проработки травм, часто включает в себя когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). Основная причина такой зависимости – тревожность, которую люди пытаются погасить с помощью бесконечных покупок.

