В Италии украинская беженка убила сына кухонным ножом

55-летняя гражданка Украины перерезала горло своему девятилетнему сыну большим кухонным ножом в итальянском городе Муджа. Об этом пишет Daily Mail.

Правоохранители обнаружили тело мальчика прошлой ночью. Известно, что ребенок проживал с отцом, 58-летним гражданином Италии, однако в тот день находился у матери.

Отец поднял тревогу, когда не смог связаться с бывшей женой и сыном. Он вызвал к их дому экстренные службы. Когда силовики проникли в квартиру, ребенок уже был мертв. Его тело лежало в ванной, а мать находилась рядом в шоковом состоянии.

Известно, что за украинкой следили сотрудники Центра психического здоровья. Кроме того, семья была на контроле у социальных служб из-за сложных отношений матери и отца ребенка. Украинку задержали, расследование дела продолжается.

До этого в Москве мужчина нашел в квартире тело своего шестилетнего сына, которого жестоко убили при помощи ножа и молотка. В преступлении подозревается мать ребенка. Женщина оставила записку, в которой сообщила, что она и сын неизлечимо больны, попросив никого не винить в ее смерти. Сейчас она находится в больнице после неудачной попытки суицида. По данным СМИ, у подозреваемой — симптомы шизотипического расстройства. У семьи был конфликт с соседкой, которой поступали записки с угрозами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Челябинске задержали мать пятилетней девочки, тело которой нашли в диване.