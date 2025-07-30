США ввели санкции против бразильского судьи

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против судьи Верховного федерального суда Бразилии Александра Ди Мораеша. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Как утверждает ведомство, Ди Мораеш злоупотреблял своим положением. Он арестовывал людей без суда и ограничивал свободу слова.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, судья несет ответственность «за репрессивную кампанию цензуры, произвольные задержания и политизированные уголовные дела, в том числе против бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару».

Минфин США при этом не предоставил доказательств в поддержку своих обвинений против ди Мораеша.

В заявлении ведомства сказано, что ди Мораеш — гражданин Бразилии. Он родился 3 декабря 1968 года в Сан-Паулу. В уведомлении о санкциях также указаны его паспортные и идентификационные данные.

Ранее в МИД РФ назвали рутиной угрозы Трампа о новых санкциях против России.